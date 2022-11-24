2022-2023 İBB burs sonuçlarında son durum: Burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB’nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) üç yıldır artırarak devam ettirdiği ‘Genç Üniversiteli Desteği’ projesi kapsamında bu yıl 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL burs verecek. Burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler, İBB burs sonuçları için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Lisans ve önlisans programlarında örgün olarak eğitim gören öğrenciler, İBB burs sonuç duyurusunu bekkiyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL KASIM AYINDA AÇIKLANMIŞTI

İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir duyuru yayınlanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları kasım ayında erişime açılmıştı.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?



İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.