ÖSYM duyurdu: 2022-YDUS: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuç duyurusu geldi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından paylaştı.

SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM yaptığı açıklamada; "23 Şubat-14 Mart 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2022-YDUS) 18 alanında yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Mart 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.