2024 Zilkade ayı tarihi: Zilkade ayı ne zaman?

Diyanet’in dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Zilkade ayı yakın zaman içinde idrak edilmeye başlayacak. Bu ayın sona ermesinin ardından da kurban ayı olan Zilhicce başlayacak. Pek çok vatandaş da bu ay öncesinde tarih araştırmalarına başladı. Peki, Zilkade ayı ne zaman?

2024 Zilkade ayı tarihi: Zilkade ayı ne zaman?

Zilkade (zülka‘de, zilki‘de) kamerî yılın şevvalden sonra, zilhicceden önce gelen on birinci ayıdır. Haram aylardan olduğu için “zü’l-ka‘deti’l-harâm” şeklinde de anılır. İşte, 2024 Zilkade ayı tarihi...

2024 ZİLKADE AYI NE ZAMAN

2024 dini günler takvimiyle birlikte Zilkade ayının başlayacağı tarih belli oldu.

2024 zilkade ayı 9 Mayıs 2024 Perşembe günü başlayacak ve 7 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

ZİLKADE AYI FAZİLETLERİ

Zilkade, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in bayram günleri olan Şevval günlerinden sonra gelir. Yoğun maddi ve manevi ibadetlerin ardından gelen güzel bir aydır. Zilkade ayı fazileti haram aylardan biri olmasından gelir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere dört tane Haram ay bulunur.

Mübarek aylar ya da hürmet ayları olarak anılan bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’tir. Bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaklanmıştır. Bazı kaynaklarda Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil’in Kâbe’nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus’un balığın karnından çıkması belirtilmiştir.

Ayrıca, İbn Abbas’ın, “Mûsâ’ya otuz gece vade verdik” âyetinde geçen (el-A‘râf 7/142) “otuz gece” ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir.

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