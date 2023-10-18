2023 TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?

TÜYAP Kitap Fuarı'nın bu yılki tarihi binlerce okur tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Pek çok kültür etkinliğine ve yüzlerce imza gününe ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmasından çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda organizasyon düzenleyecek. İşte, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nın 2023 etabı hakkında bilgiler...



TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN?



40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 28 Ekim–5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek



1000'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazar fuar kapsamında kitapseverlerle bir araya gelecek.



FUAR ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU



Hafta sonu (28 -29 Ekim - 4 Kasım 2023) 10.00-20.00



Hafta içi (30-31 Ekim - 1-2-3 Kasım 2023) 10.00-19.00



5 Kasım 2023 10.00-19.00



TÜYAP KİTAP FUARI 2023 GİRİŞ ÜCRETİ



Giriş öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsizdir.



Geri kalan vatandaşlar ise 20 TL giriş ücreti ödemek zorunda.



