Avcılar’da inşaat çalışması sırasında vinç devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Avcılar’da inşaat çalışması sırasında toprağın çökmesi sonucu vinç, park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Aracın yanındaki 2 kişi kıl payı kurtulurken, vincin devrilme anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Avcılar’da inşaat çalışması sırasında vinç devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Saat 17.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Fırın Sokak’ta, inşaat çalışması sırasında vincin tekerlerinden birinin altındaki toprakta çökme yaşandı. Bunun üzerine vinç yana doğru devrilirken, vincin bir kısmı park halindeki otomobilin üstüne düştü.

Olay sırasında otomobilin yanında bulunan bir kız ve adam kıl payı kurtuldu. Otomobil ağır hasar alırken, ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çökme sebebiyle yere düşerek yaralanan bir inşaat çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alan güvenlik şeridi ile kapatılırken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Vinç başka bir vinçle düzeltilerek kaldırılırken, aracın üstüne düştüğü o anlar ise sokaktaki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“BİR FACİA OLABİLİRDİ”

Olayla ilgili konuşan esnaf Ramazan Özkan, "Yanımızda inşaat yapılıyor. Toprağın altı kazıdan dolayı biraz çökmüş. Vincin ağırlığına dayanmadı ve lastikler batınca vinç yan devrildi. Dükkanımın önünde arkadaşımızın arabası vardı. Araba park halindeydi. Ona zarar verdi. Bir kız çocuğu ve bir adam saniye ile kendilerini kurtardılar. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yeri inceleme geldi ve tutanak tuttular. Tabii mahallede herkes şok yaşadı. Deprem oldu zannettiler. Vinci kaldırdılar. Ucuz atlatıldı, bir facia olabilirdi." dedi.

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