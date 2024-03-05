2024 Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı ilk ne zaman kutlandı?

Tıp Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı, sağlık alanında çalışan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Dünyada farklı tarihlerde kutlanılan Tıp Bayramı, Türkiye'de her yıl mart ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlanıyor. Peki, 2024 yılında Tıp Bayramı ne zaman kutlanacak?

2024 Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı ilk ne zaman kutlandı?

2024 Bayramı tarihi, doktorlar, hemşireler ve sağlık personelleri tarafından merak ediliyor. 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir. İşte Tıp Bayramı'nın tarihçesi.

TIP BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, 'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

2024 Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı ilk ne zaman kutlandı? - 1

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

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