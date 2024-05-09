2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri açıklandı: Yurt içi ve yurt dışı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar?

2024 YILI KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?



Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirlediklerini ifade etti.



81 İLDE KURBAN BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK



Vatandaşların, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden bağış yapabileceklerini belirten Başkan Erbaş, şunları söyledi:



“Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler. Vatandaşlarımız, vekaletle kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır.



Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, Koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebilirler.”



Başkan Erbaş, günümüzde başta Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgeler olmak üzere dünyanın birçok yerinde savunmasız insanların, savaşların, işgallerin, şiddet olaylarının ve yoksulluğun girdabında hayata tutunma mücadelesi verdiğine vurgu yaparak, “Bu sebeple iyiliği emreden bir dinin mensupları olarak bizler birlik ve beraberlik içinde daha fazla gayret göstermemiz, dayanışma ve yardımlaşma sistemimizi daha da güçlendirerek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmamız gerekmektedir.” dedi.



