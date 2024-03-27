2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da

İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Kareteci Serap Özçelik Arapoğlu ve Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda konuşan İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunlarının İstanbul'da yapılacağını duyurdu.



Bugün buradan Saraçhane'den İstanbul'a ve ülkemize 2027 Avrupa Oyunlarını getirmenin gururunu tüm milletimizle şehrimizle paylaşmak istiyoruz. Kısa süre önce toplanan IOC Yönetim Kurulu oy birliğiyle İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'nın ev sahibi olduğunu duyurdu. Bu hafta yapılacak yerel seçimler nedeniyle resmi imza törenini önğümüzdeki haftalara erteledik." açıklamasında bulundu.