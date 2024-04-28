Alkol masasında çıkan kavgada kan aktı: 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde alkol aldığı iş arkadaşları ile kavga ettiği sırada bıçaklanan şahıs, yaralı halde sahilde bulundu. Yaralı şahıs tedavi altına alınırken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Alkol masasında çıkan kavgada kan aktı: 1 kişi yaralandı

Olay, sabah saatlerinde 'nun Cide ilçesi Akbayır köyü mevkiindeki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (36), sahilde bıçaklanmış halde yaralı bulundu.

Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan şahsın bıçaklandığı tespit edildi. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen şahsın tedavisi devam ederken, olayla ilgili yapılan incelemelerde E.A.'nın gece saatlerinde iş arkadaşı T.D. ve E.D. ile birlikte alkol aldığı ve alkolün etkisi ile aralarında çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili T.D. ve E.D. isimli şahıslar şüpheli olarak gözaltına alındı.

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