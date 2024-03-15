imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

21 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 75 şüpheli yakalandı

21 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-26" operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı

21 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 75 şüpheli yakalandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber dolandırıcılara ve çevrimiçi çocuk müstehcenliğine karşı 21 ilde düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. 

Yerlikay, Başsavcılıklarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Giresun, Bursa, Gaziantep, Adıyaman, Samsun, Muğla, Ankara, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, İzmir, Hatay, Denizli, Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve Batman İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...