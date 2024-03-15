21 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 75 şüpheli yakalandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber dolandırıcılara ve çevrimiçi çocuk müstehcenliğine karşı 21 ilde düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Yerlikay, Başsavcılıklarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Giresun, Bursa, Gaziantep, Adıyaman, Samsun, Muğla, Ankara, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, İzmir, Hatay, Denizli, Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve Batman İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Siberalem
- Dolandırıcılık