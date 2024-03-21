21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü tarihçesi: Down Sendromu nedir, nasıl anlaşılır?

Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde down sendromu hakkında toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, down sendromlu bireylere karşı olumlu tutum ve davranışlara katkıda bulunulmasını sağlamak, erken eğitimin ve eğitimde sürekliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de her yıl 21 Mart'ta, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarımızda toplumsal farkındalık ve duyarlılığa katkı sağlayacak etkinlikler düzenlenmektedir.
Down sendromu, bireylerin fiziksel özellikleri ve zihinsel yeteneklerinde farklılık gösteren genetik bir durumdur. Down sendromlu bireylerin topluma katkı sağlayabilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri ve mutlu bir yaşam sürdürebilecekleri unutulmamalıdır.
DOWN SENDROMU NEDİR?
Down Sendromu, bir kromozom anomalisidir. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendrom'lu bireylerde ki kromozom sayısı 47’dir. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir. Bu sebepten dolayı Down Sendromu Trisomy 21 diye de bilinmektedir.
DOWN SENDROMU NASIL ANLAŞILIR?
Trisomy 21, Translokasyon ve Mozaik olmak üzere 3 tip Down Sendromu vardır. Down Sendromu tanısı doğumdan hemen ya da kısa bir süre sonra konulur. Down Sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler; çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak başparmağının diğer parmaklardan daha açık olması tipiktir.
Down Sendromlu bireyler bazı rahatsızlıklara daha yatkındırlar. Bu yüzden sağlık kontrollerinin aksatılmadan ve zamanında yapılması önemlidir. Down Sendromlu bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimi yaşıtlarına göre daha geridedir. Ancak uygun eğitim programları ile toplum hayatına başarı ile uyum sağlayabilmektedirler.
- Etiketler :
- Haberler -
- Down Sendromu
- N-Life
- Sağlık