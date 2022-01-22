22 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 184 can kaybı, 72 bin 856 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.



Buna göre, son 24 saatte 171 bin 161 Covid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 89 bin 926 oldu.

Bakan Koca, Türkiye'deki günlük corona virüs vakalarının yaklaşık yarısının İstanbul'da olduğuna dikkat çekerken, "İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.

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