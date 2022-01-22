22 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 184 can kaybı, 72 bin 856 yeni vaka

Türkiye'nin 22 Ocak 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler 22.01.2022 - 19:17 | Son Güncelleme : 22.01.2022 - 19:21

22 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 184 can kaybı, 72 bin 856 yeni vaka

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Buna göre, son 24 saatte 171 bin 161 Covid-19 testi yapıldı,  72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı  89 bin 926 oldu.

Bakan Koca, 'deki günlük corona virüs vakalarının yaklaşık yarısının İstanbul'da olduğuna dikkat çekerken, "İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.

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