22 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti

Elazığ’da 22 yaşındaki genç, iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle kendini vurdu. Genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

22 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Bayram Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışan 22 yaşındaki M.S., pompalı tüfekle göğsinden kendini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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