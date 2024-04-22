23 Nisan'da bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Yarın yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olan bu anlamlı günde merak edilen konulardan biri de bankaların mesaisi oldu. Çeşitli nedenlerle banka ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlar, "bankalar 23 Nisan'da çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor.



23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?



23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Salı günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.



Bu nedenle 23 Nisan'da bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 24 Nisan'da hizmet vermeye devam edecek.