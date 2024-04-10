24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu; oğlunun iş yerindeki tünelde bulundu

Ankara’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş., oğlunun iş yerindeki tünelde bulundu.
Başkentte, Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
JASAT ekipleri, kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ş., oğluna ait dükkanda kazılmış tünel içerisinde yakalandı.
Y.Ş., işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
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