27 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 52  can kaybı, 4 bin 883 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 52 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi.



Türkiye Günlük Corona Virüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 390 olarak kayıtlarda yer aldı.



Ağır hasta sayısı 736 oldu, 5 bin 937 kişinin Covid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi.



Test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, vefat sayısı 49 bin 576 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.



Sağlık Bakanı Koca, bugünkü vaka sayısına ilişkin "4.883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı." dedi.

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BAKAN KOCA: YAPILAN AŞI SAYISI 47 MİLYON DOZU GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı sayısının, saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini bildirdi.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:



"Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda.

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