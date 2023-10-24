28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor sorusu öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde coşkulu kutlamalar yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci ise 29 Ekim resmi tatili nedeniyle her yıl tatil yapıyor ve kutlamalara katılıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?



28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?



Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.



Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.



Fakat bu yıl 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar günü hafta sonuna denk geldiği için kamuda çalışanlar zaten izinli olacak.



Normal şartlarda 28 Ekim yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.



2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ



Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma



Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı



Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba



Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe



Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi



Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi



Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar