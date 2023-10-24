Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)

28 Ekim yarım gün mü? sorusunun yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlanacak. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor sorusu öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl nedeniyle ülke genelinde coşkulu kutlamalar yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci ise 29 Ekim resmi tatili nedeniyle her yıl tatil yapıyor ve kutlamalara katılıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 29 EKİM RESMİ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Fakat bu yıl 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar günü hafta sonuna denk geldiği için kamuda çalışanlar zaten izinli olacak.

Normal şartlarda 28 Ekim yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı) - 1

2023 GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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