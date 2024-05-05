Ölüm yaşlı adamı çatıda yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 katlı bir villanın çatısında tadilat yaparken dengesini kaybederek aşağıya düşen 72 yaşındaki Osman Kaya, yaşamını yitirdi.



Olay, Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir villanın çatısına tadilat yapmak için çıkan 72 yaşındaki Osman Kaya, bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü.



Villanın bahçesinde hareketsiz yatan Osman Kaya'nın bedenini görenler durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Osman Kaya'nın cesedi otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.