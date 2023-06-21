28 kadının çantasını çalan kapkaççıyı parmağındaki dövme yakalattı

Dövmeden yola çıkan ekipler, kapkaç şüphelisinin 27 yaşındaki İlker K. olduğunu belirledi.



Yapılan operasyonla evinde yakalanan İlker K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.