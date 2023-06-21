28 kadının çantasını çalan kapkaççıyı parmağındaki dövme yakalattı

İstanbul Ümraniye’de 187 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen emniyet güçleri, 28 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheliyi parmağındaki dövmeden tespit etti. Dövmeden yola çıkan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

28 kadının çantasını çalan kapkaççıyı parmağındaki dövme yakalattı

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan kapkaç olaylarının ardından çalışma başlattı.

28 kadının çantasını çalan kapkaççıyı parmağındaki dövme yakalattı - 1

Cadde ve sokakta yüyüren kadınları hedef alan kaçkaççılar güvenlik kameralarına da yansıdı. 187 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye inceleyen ekipler, 28 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli kişinin parmağındaki dövmeyi farketti.

28 kadının çantasını çalan kapkaççıyı parmağındaki dövme yakalattı - 2

Dövmeden yola çıkan ekipler, kapkaç şüphelisinin 27 yaşındaki İlker K. olduğunu belirledi.

Yapılan operasyonla evinde yakalanan İlker K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...