28 Şubat davasında yeni gelişme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, itirazları incelemek için 28 Şubat davasının dosyalarını mahkemeden istedi.

NTV Haber 03.09.2021 - 13:51

28 Şubat davasında yeni gelişme

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28 Şubat davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin temyiz incelemesini tamamlamasının ardından cezası kesinleşen aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da olduğu 14 emekli general cezaevine gönderilmişti.

Sanık avukatları, yeniden yargılama için gerekli koşullar oluştuğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirazda bulundu.

DOSYA BİN 700 KLASÖRDEN OLUŞUYOR

Başsavcılık da Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bin 700 klasörden oluşan dosyayı istedi.

Savcılık, itirazı yerinde görürse dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderecek. Aksi durumda dosya nihai karar için Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek.

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