28 Şubat davası: Çetin Doğan tutuklandı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



28 Şubat davasında Yargıtay'ın onama kararının ardından, hükmün kesinleşmesi kararının infaz savcılığına gönderilmesiyle 14 sanıkla ilgili infaz süreci başladı.

''Darbeye teşebbüs'' suçundan ceza alan sanıkların yaşları ve sağlık durumları gerekçe gösterilerek yapılan infaz erteleme başvurusu da reddedildi.

Aralarında dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir (82) ve dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın (81) da bulunduğu 14 sanık için yakalama kararı çıkarıldı.

Sanıklar cezaevine konulduktan sonra, sağlık durumlarının elverişli olmadığına dair bir tespit yapılması halinde infazlar ertelenebilecek.

Yakalama kararı çıkarılan sanıklar şunlar:

Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

ÇETİN DOĞAN: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Muğla'nın Bodrum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden korumaları eşliğinde çıkan emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bitez Mahallesi'ndeki Bodrum Adliyesi'ne gitti.



Doğan'ın korumaları eşliğinde adliyenin ön kapısından giriş yaptığı görüldü.

Savcıya ifade verdiği belirtilen Doğan adliye çıkışı yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Elbette bunun bir sonu gelecek. Sanırım ki bu yüz karası bir şey" dedi.



Adliyedeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince teslim alınan Doğan, Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

ÇETİN DOĞAN TUTUKLANDI

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan Çetin Doğan tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ÇEVİK BİR, MİLAS'TA GÖZALTINA ALINDI

Çevik Bir'in de Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındığı, işlemleri için Milas Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

14 İSMİN RÜTBELERİNİN SÖKÜLMESİ TALEP EDİLDİ

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre; Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderdi.

Mahkemenin yazısında, kesinleşen karara göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılması istendi.



Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi, asker kişiler hakkındaki hükümlülük halinde, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarma cezası" verilmesini düzenliyor.

Kanunun 31. maddesinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarma cezasının niteliği, "hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi" olarak yer alıyor. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi sonuçlarını doğuruyor.