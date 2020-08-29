29 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 39 can kaybı, bin 549 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu.



Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 242 bin 812 oldu.



BAKAN KOCA: GÜÇ TEDBİRDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi.Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6 binden fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde" ifadesini kullandı.

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