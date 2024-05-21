Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Buna artık dur denilmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Romanya ile karşılıklı ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır." dedi. Erdoğan, Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. Konuşmasında İsrail'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Buna artık dur denilmesi gerekiyor

, Başbakanı Marcel Ciolacu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na başkanlık etti.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2011 yılında Romanya ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine taşımıştık. 

Karşılıklı ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır.

Romanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 19 bin Türk şirketi iki ülke arasında dostluğa önemli katkılar sağlıyor.

Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatine mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesile ile duyurmak istiyorum. Beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz.

Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayhan Bora Kaplan davası | İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bundan sonrası yargıda

Ayhan Bora Kaplan davası | İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bundan sonrası yargıda

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2024 adli tatil takvimi

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2024 adli tatil takvimi

Milli yas ne zaman bitiyor?

Milli yas ne zaman bitiyor?

Ay tutulması ne zaman? 2024 Ay tutulması takvimi

Ay tutulması ne zaman? 2024 Ay tutulması takvimi

Sinop'ta yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 11 yaralı

Sinop'ta yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 11 yaralı

Denizli'de 20 mahalleye şap karantinası

Denizli'de 20 mahalleye şap karantinası

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...