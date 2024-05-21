İlk Türk astronot Gezeravcı: Ay'a erişmeyi planlıyoruz

Astronot Alper Gezeravcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'Spor Fest 2024' programında öğrencilerle bir araya geldi.

Gezeravcı’ya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek eşlik etti.

Türkiye’nin uzay alanında ütopik hedeflerle değil, yapılabilir hedeflerle yol aldığını söyleyen Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında devletimizin güçlü iradesiyle gerçekleştirilmiş, bir ilham hikayesini Sağlık Bilimleri Üniversite’mizde, hikayenin asıl sahibi olan sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 2018 Aralık ayında kurulan Uzay Ajansı ve uzay alanda faaliyet gösteren farklı çatı kuruluşlar, uzay alanındaki faaliyetleri belirli bir organizasyonun kontrolünde yürütecek" dedi.



"YAPILABİLİR HEDEFLER KOYDUK VE YAPACAK ŞEKİLDE PLANLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Kuruluş yılı itibariyle bu alanda faaliyet gösteren ülkelerin arasında en genç en tecrübesiz uzay ajansına sahiptik" diyen Gezeravcı, şöyle devam etti:



"Ancak geçmişe yönelik tecrübemizle, bu kadar kısıtlı olduğumuz bir alan içerisinde sadece 2 yıllık çalışmanın ardından 2021’in şubat ayında uzay alanındaki hedeflerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından halkımızla paylaşıldı. Sadece 1 yıllık hazırlık sürecinin ardından da bu duygularla şu an paylaşmış olduğumuz bu hedeflerden bir tanesini teşkil eden ‘Türk Astronot ve Bilim Misyonu’ icra edildi. Devletimiz, irade temsili noktasında uygun görünen zamanda birçok gelişmeyi sizlerle paylaşıyor olacak. Ütopik noktaları konuşmuyoruz, yapılabilir hedefleri koyduk ve yapacak şekilde planlamaya devam ediyoruz"

