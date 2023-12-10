3,5 ton hamsi 2 saatte tükendi

Belediye Başkanı Köse, amaçlarının insanların birlik beraberliğini artırmak olduğunu söyleyerek "Burada değişik festivaller yaptık ama hiçbir şey hamsi festivali gibi olmuyor. 'Hamsi Karadeniz'de yakalanır ama Mamak'ta yenir' diyoruz. Burada insanlar aileleriyle, çocuklarıyla güzel vakit geçiriyor. Balıklarımız çok taze; akşam yakalandı, sabah geldi." dedi.



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