Mide bulandıran görüntü: İnsana ait yağ ve deri parçaları bulundu

İzmir'de sokakta bulunan insana ait yağ ve deri parçaları bulundu. Atıkların merdiven altı diye tabir edilen bir yerde karın germe ameliyatı sonrası, vücuttan alınan parçalar olduğu ortaya çıktı.

Mide bulandıran görüntü: İnsana ait yağ ve deri parçaları bulundu

Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 10 Nisan'da Güzelbahçe ilçesi 280 ve 282 Sokak'ta insana ait yağ ve deri parçaları olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerlerine şerit çekip incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatı sonrasında, bulunan parçalar delil torbasına alındı.

Parçalar incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan araştırmada, parçaların, merdiven altı tabir edilen bir yerde uygulanan karın germe ameliyatı sonrasında alınan parçalar olduğu belirlendi.

Adli Tıp Kurumu morgu tarafından yazılan rapor sonrasında, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ameliyatın yapıldığı yer ve yapan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

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