Ender Saraç cinsel istismar iddiasıyla yeniden hakim karşısında: Mahkemeden yeni karar

Doktor Ender Saraç'ın, 2017 ve 2021 yılları arasında Beşiktaş'ta 13 yaşındaki oğluna yönelik "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, mağdur çocuğa temsil kayyımı atanmasına karar verildi. Müşteki anne Benan Saraç ise "cinsel istismar" suçundan şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini söyledi.

Ender Saraç cinsel istismar iddiasıyla yeniden hakim karşısında: Mahkemeden yeni karar
Doktor Ender Saraç'a cinsel istismar iddialarıyla ilgili hapis istemiyle dava

Doktor Ender Saraç'a cinsel istismar iddialarıyla ilgili hapis istemiyle dava

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Boşanma aşamasında olduğu eşi Benan Saraç’tan olan 13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç2ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ender Saraç ve avukatları, müşteki Benan Saraç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Benan Saraç, sanığın oğluna amacıyla bir eylem gerçekleştirdiğine şahit olmadığını söyledi.

Oğlunun kendisine babası tarafından istismar edildiğini söylediğinde ilk etapta inanmadığını ve durumu sorguladığını anlatan Benan Saraç, "Bu yüzden hemen polise, savcıya gitmedim. Babasına sinirli olduğunu biliyordum. Babasının benimle yaptığı kavgalardan dolayı psikolojisinin etkilendiğini biliyordum. Bu sinirle ve hiddetle yapmış olabileceğini düşündüm." dedi.

Müşteki Saraç, oğlunun raporlu olduğu gün okula gitmek istediğini, kendisinin de izin verdiğini belirterek, bir süre sonra kendisini arayan okulun psikolojik danışman ve rehber öğretmenin istismar olayını bilip bilmediğini sorduğunu aktardı.

"KONUDAN HABERDAR OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Öğretmene konudan haberdar olduğunu söylediğini, Ender Saraç'ı neden şikayet etmediğinin sorulduğunu ifade eden müşteki Saraç, şunları kaydetti:

"Babasına kavgalarımızdan dolayı sinirli olduğunu biliyordum, bu sebeple olabileceğini söyledim. Ender'le boşanma aşamasındaydık. Kendisi boşanmaya yaklaşmadı, dava açmak için avukat tuttuğumu söyledim ama avukat mağduru oldum, dava açamadım. Evladımı böyle bir olayda yakacak durumda değildim. Çocuğumu sorgulamaya devam ettim. Okula rehberliğe gidince başka çarem kalmadı, oğlumun yanında olmak zorunda kaldım. Sonrasında mecburen şikayetçi oldum. Nihayetinde oğlum bana gerçeği itiraf etti. Böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi, tahmin ettiğim gibi oldu. Babasının benimle olan tartışmalarından dolayı oğlum iç dünyasında ona öfkeliydi."

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Benan Saraç, "cinsel istismar" suçundan şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini söyledi.

Söz alan sanık Ender Saraç ise oğluna şiddet uyguladığı iddialarının doğru olmadığını savunarak, "Sadece üstü kokuyorken çocuğumu tutarak banyonun önüne kadar getirdim. Bir de çok zayıflamıştı, vegan olmuştu, zorla omega-3 verdim. Evde çıplak dolaştığım iddiaları yalandır, evde 24 saat banyo dahil olmak üzere kamera var. Bu iddiaları reddediyorum." dedi.

Olaydan dolayı maddi manevi zarar gördüğünü dile getiren sanık Saraç, beraat talebinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, müşteki annenin şikayetçi olmaması nedeniyle mağdur çocuğa temsil kayyımı atanmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da mağdurun 15 yaşından küçük olması ve annesinin şikayetçi olmaması nedeniyle yargılama sırasında çocuğa temsil kayyımı atanmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 15 yaşından küçük mağdur çocuk M.S'ye, kendisini temsil edemeyecek olması nedeniyle temsil kayyımı atanmasına hükmetti.

Bunun için sulh hukuk hakimliğine müzekkere yazılmasına karar veren heyet, M.S'nin bir sonraki celse dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

TEMSİL KAYYIMI NEDİR?

Kayyım, bir kimsenin belli bir işini görmek üzere atanmış ise buna temsil kayyımlığı adı verilir. Temsil kayyımlığı, bir kişinin tek başına belirli bir işini görebilecek durumda olmadığı ve söz konusu işi o kişi için görebilecek veya görmeye yetkili hiç kimsenin bulunmadığı hallerde söz konusu olur.

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