3 aylık Meva'nın acı ölümü

TABUTU GÖRÜNCE YİNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Haberi alarak eve gelen Şeval Çalı, ölüm haberini duyunca sinir krizi geçirdi. Çalı'yı ailesi ile komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şeval Çalı, ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneden dönen Çalı, çocuğunun tabutunun görünce bir kez daha sinir krizi geçirdi.



Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı