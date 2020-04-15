3 ayrı suçtan aranan firari 8 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca geçmişte işledikleri suçların şüpheli ve firari durumunda olanların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Çınar ilçesi Başalan Mahallesi'nde ikamet eden ve hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "silahla yaralama" suçlarından arama kaydı bulunan ve 8 yıldır firari olan F.A.'nın mahalleye geldiği bilgisini alan ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.



Operasyonda yakalanan F.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe cezaevine gönderildi.