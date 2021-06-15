3. doz 'hatırlatma' aşısı için planlamalar yapılıyor

Birinci ve ikinci doz aşı miktarı dün gece saat 23.28 itibarıyla 34 milyon 618 bin 154'e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusu açılacağını duyurdu. Pandemiyle mücadele kapsamında aşı kampanyası hızlanırken bir yandan da 3. doz 'hatırlatma' aşısı için planlama gündemde. Bunun için antikor ölçümleri de yapılacak.

ntv.com.tr 15.06.2021 - 08:34

3. doz 'hatırlatma' aşısı için planlamalar yapılıyor

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Pandemi konusunda yaz çalışmalarında birden fazla başlık bulunuyor. Hedef hem 14 Ocak’ta başlayan aşılamanın başarılı şekilde sürmesi, hem de aşı duyarsızlığı ve karşıtlığıyla mücadele.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, diğer taraftan da hatırlatma dozu olarak tanımlanan üçüncü doz aşılar için planlama yapılıyor. Çalışmalar, gelişmelere göre seçenekli olarak devreye sokulacak.

ANTİKOR DENEYİ

Buna göre, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu için hangi aşıyla yoluna devam edeceğine ilişkin karar verecek. BioNTech, Sinovac veya yerli aşı seçenekleri değerlendirilecek. Önce farklı aşılarla hatırlatma dozu denemesi yapılacak.

Sonra antikor ölçülecek, eğer antikor beklenen düzeyde oluşur ve korunursa, hatırlatma dozunda ne kullanılacağı belli olacak. Sağlık Bakanlığı bu süreçte, toplumun geneli hakkında fikir veren bir antikor çalışması yapacak.

Rastgele örnekler alınarak, yaklaşık bir bağışıklık haritası çıkartılabileceği belirtiliyor. Çıkacak sonuca göre, hatırlatma dozlarının 6 ay olarak bilinen süreleri de değişebilecek. 2022, yoğun olarak üçüncü doz aşıların yapılacağı bir yıl olacak.

SEYYAR AŞI

Diğer taraftan, aşı karşıtlığı ve aşı duyarsızlığı da tartışılıyor. Yaş gruplarına ilişkin aşı takviminin tamamlanmasının ardından, yüzde 70 toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığına bakılarak, farklı öneriler gündeme gelebilecek.

Ağustos ayındaki tabloyu daha net gördükten sonra seyyar aşı çalışmaları yapılabileceği belirtiliyor. Özellikle aşı duyarsızlığı olanlar için yayla, tarla, ova, seracılık yapılan bölgeler, sayfiyeler, hatta büyük şehirlerin meydanlarına seyyar aşı stantları kurulabileceği öne sürülüyor.

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