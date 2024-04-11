3 ilde Narkoçelik operasyonu: 608 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Dani Talal Awad Abuşanap’ın yaptığı “Uluslararası Uyuşturucu Madde” Organize Suç Örgütüne yönelik operasyonlarda 827 kilogram da uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonda aralarında elebaşının da bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, yakalanan kokain miktarının, Türkiye’de bir defada yakalanan “3. en büyük kokain miktarı” olduğunu da kaydetti.