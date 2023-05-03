3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? 3 Mayıs Türkçülük Günü ne zaman kutlanmaya başladı?

3 Mayıs Türkçülük Günü, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleriyle, bu günü kutlayan vatandaşlar, "3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, nasıl ortaya çıktı ve ne zaman kutlanmaya başladı?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? 3 Mayıs Türkçülük Günü ne zaman kutlanmaya başladı?

Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gündür.

Irkçılık-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır.

Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçüler Günü adını almıştır.

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