3 milyon liralık 'Orman vurgunu'nda sahte vaziyet planı

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangından sonra yapılan usulsüzlüklere ilişkin operasyonda, sahte vaziyet planı da ortaya çıktı.

2019 yılında Dalaman-Göcek'teki yangında 350 hektar alanın zarar gördüğü belirtilmiş ancak sonrasında açılan soruşturmada gerçek ortaya çıkmıştı.

Gerçekte yanan alanın bin 380 hektar olduğu ve kayıtlara geçirilmeyen alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin çam ağacının ise Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K. ile satılı parasının paylaşıldığı ortaya çıktı.

KAMUYA ZARARLARI 3 MİLYON LİRA

Şüphelilerin sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilmesi gibi usulsüzlükler yaptıkları da öne sürüldü.



Usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu kaydedildi.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla ekiplerince ortaya çıkarılan vurgunla ilgili operasyon düzenlendi.

Operasyonda Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M, işletme şefleri Kadriye Ç.İ ile Gökçe Ş, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa K’nin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el kondu.



Gözaltına alınanlardan 20'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de 1 Nisan'da adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden muhtar Vedat K, Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Ç. ve Gökçe Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Klasörler dolusu evrak da jandarma personelince adliyeye taşındı.

Önder M. ve Musa K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



TUTUKLU 3 SANIK DA TAHLİYE OLDU



Tutuklu sanıkların avukatının yaptığı itirazı değerlendiren Ortaca Sulh Ceza Hakimliği Gökçe Ş, Kadriye Ç. ve muhtarı Vedat K’nin yeterli delilin toplanması gerekçesiyle 22 Mayıs'ta adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.



YAPILARIN HEPSİ YÖNETMELİĞE AYKIRI



Soruşturma sürerken Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sorumluğundaki Akbük, Göbün, Taşyaka ve Küçük Sarsala koylarında, mevcut Mesire Alanı Yönetmeliği'ne aykırı kaçak yapıların yapıldığı belirlendi.



Koylarda yapılan kaçak yapılara kılıf uydurmak için yönetmeliğe ve kanunlara aykırı olarak vaziyet planı çizdirildiği tespit edildi.



Planlarda, Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M, işletme şefleri Kadriye Ç. ve Gökçe Ş'nin imzalarının bulunduğu belirlendi.



Koylardaki yapıların hepsinin yönetmeliğe aykırı olduğu saptandı.



Sadece deniz yolu ile ulaşımının bulunduğu koylardaki yapıların, Kıyı Kenar Kanunu'na da aykırı olduğu ortaya çıktı.