3 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

Karaman'da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı. Öğretmenin suçunu kabul etmediği de gelen bilgiler arasında.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir ortaokulda eğitim gören 3 kız öğrenci, ailelerine müzik öğretmenleri N.K'nin kendilerine tacizde bulunduğunu ve okul çıkışı otomobiliyle gezdirdiğini söyledi.

Bunun üzerine aileler, öğretmen hakkında şikayette bulundu.

Gözaltına alınan N.K, çıkarıldığı mahkemece "küçük yaşta çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

N.K'nin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

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