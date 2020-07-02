3 yaşındaki Serkan'ın feci ölümü

Gaziantep'te önceki gün markete gitmek üzere ağabeyi ile birlikte evden çıkan Serkan Karalar (3), Ünaldı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüsün çarpmasıyla yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Karalar'ı ambulansla hastaneye götürdü.

Tedaviye alınan küçük Serkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Serkan Karalar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Polis ise sürücüyü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.