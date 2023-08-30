30 Ağustos'ta (bugün) borsa açık mı, çalışıyor mu? (2023 Borsa İstanbul resmi tatil günleri)

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Borsa İstanbul'un çalışma takvimi sorgulanmaya başladı. Borsada yatırım yapan binlerce kişi, "30 Ağustos'ta borsa açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.
30 AĞUSTOS'TA BORSA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde paylaşılan resmi tatil takvimi sonrasında, borsa çalışma saatleri ve takvimi belli oldu.
Buna göre; Borsa İstanbul, 30 Ağustos çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 31 Ağustos perşembe günü işlem görmeye devam edecek.
BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2023 Pazar - Yeni Yıl Tatili - Kapalı
20 Nisan 2023 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi - Yarım Gün Tatil, saat 13.00'e kadar açık
21-22-23 Nisan 2023 Cuma-Cumartesi-Pazar - Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2023 Pazar - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2023 Pazartesi - Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2023 Cuma - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
27 Haziran 2023 Salı - Kurban Bayramı Arefesi - Yarım Gün Tatil saat 13.00'e kadar açık
28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi - Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2023 Cumartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2023 Çarşamba - Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2023 Cumartesi - Cumhuriyet Bayramı - Yarım Gün Tatil saat 13.00'e kadar açık
29 Ekim 2023 Pazar - Cumhuriyet Bayramı - Kapalı
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