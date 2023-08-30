30 Ağustos'ta (bugün) borsa açık mı, çalışıyor mu? (2023 Borsa İstanbul resmi tatil günleri)

30 Ağustos'ta yani bugün borsa açık mı sorusunun yanıtı, borsadaki yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı, işlemlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos'ta borsa açık mı, çalışıyor mu? İşte Borsa İstanbul resmi tatil günleri.

30 Ağustos'ta (bugün) borsa açık mı, çalışıyor mu? (2023 Borsa İstanbul resmi tatil günleri)

nedeniyle, İstanbul'un çalışma takvimi sorgulanmaya başladı. Borsada yatırım yapan binlerce kişi, "30 Ağustos'ta borsa açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

30 AĞUSTOS'TA BORSA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde paylaşılan resmi tatil takvimi sonrasında, borsa çalışma saatleri ve takvimi belli oldu.

Buna göre; Borsa İstanbul, 30 Ağustos çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 31 Ağustos perşembe günü işlem görmeye devam edecek.

30 Ağustos'ta (bugün) borsa açık mı, çalışıyor mu? (2023 Borsa İstanbul resmi tatil günleri) - 1

BORSA İSTANBUL GÜNLERİ

1 Ocak 2023 Pazar - Yeni Yıl Tatili - Kapalı

20 Nisan 2023 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi - Yarım Gün Tatil, saat 13.00'e kadar açık

21-22-23 Nisan 2023 Cuma-Cumartesi-Pazar - Ramazan Bayramı Kapalı

23 Nisan 2023 Pazar - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2023 Pazartesi - Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2023 Cuma - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

27 Haziran 2023 Salı - Kurban Bayramı Arefesi - Yarım Gün Tatil saat 13.00'e kadar açık

28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi - Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2023 Cumartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2023 Çarşamba - Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2023 Cumartesi - Cumhuriyet Bayramı - Yarım Gün Tatil saat 13.00'e kadar açık

29 Ekim 2023 Pazar - Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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