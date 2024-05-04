Burdur'da bir kişiyi dövdüğü iddia edilen muhtar tutuklandı

Burdur'un Ağlasun ilçesi Kıraç Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Turgay Ü. (50) dövülmüş halde yerde buldu.

Sağlık ekiplerince Ağlasun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgay Ü, tedavisinin ardından ifadesinde Sakarca Mahallesi Muhtarı Mehmet K'nin (50) kendisini demir çubuk ve levyeyle dövdüğü iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.



Gözaltına alınan muhtar Mehmet K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

