30 Haziran 2020 corona virüs tablosu: 16 can kaybı, bin 293 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, "Vaka sayımız dünden 81 az, iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" açıklamasını yaptı.

30.06.2020 - 19:14 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 19:56

30 Haziran 2020 corona virüs tablosu: 16 can kaybı, bin 293 vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 492 test yapıldı, 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1302 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 381 bin 650, vaka sayısı 199 bin 906, vefat sayısı 5 bin 131 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1026, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 368, toplam iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 111 oldu.

BAKAN KOCA. TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" ifadesini kullandı.

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