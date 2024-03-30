30 Mart hava durumu | Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.



ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



BOLU 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP 12°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu



TOKAT °C, 23°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, 14°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu



VAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu.