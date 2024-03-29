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Seçim günü Türkiye'de hava nasıl olacak?

Türkiye'de sıcaklık mevsim normalinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonuna doğru dereceler giderek yükseliyor. Seçmen, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere, parçalı ve az bulutlu bir havada girecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumuna ilişkin son bilgileri aktardı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için beklenen hava durumu...

Seçim günü Türkiye'de hava nasıl olacak?

Balkanlardan gelen alçak basınç sistemi, hafta sonu da etkisini gösterecek.

Yağışlı hava, yarın 'nin batısından doğusuna doğru ilerleyip yurdu terk edecek.

Cumartesi günü yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.

31 Mart Pazar günü ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık Ankara'da 23, İstanbul'da 19 ve İzmir'de ise 26 derece civarında.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 29-30 dereceye kadar çıkacak. Doğu bölgelerinde ise çığ riski artıyor.

Çöl tozlarının pazar günü de bazı bölgelerde etkisini sürdüreceğini söyleyen NTV Editörü Dilek Çalışkan, "31 Mart Pazar günü ülke genelinde yağış yok. Pazartesi hava daha da ısınacak. İstanbul'dan İzmir'e kadar sıcaklıklar 30 derecelere yaklaşacak. Hatta 33-33 derecelere çıkan yerler olacak.

Pazartesi ve salı tam hazirandaki gibi bir hava olacak. 6-7 gün hava sıcaklıkları bahar ve yaz arası değerlerde devam edecek. Biraz kurak bir dönem yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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