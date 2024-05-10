30 yıldır süren imar tartışmasında yıkım kararı çıktı

İstanbul Tarabya'da 30 yılı aşkın süredir tamamlanmayan ve kaba inşaat halinde duran 27 katlı bina, yapı ruhsatı zaman aşımına uğradığı öne sürülen binada Sarıyer Belediyesi ekipleri yıkıma başladı.

30 yıldır süren imar tartışmasında yıkım kararı çıktı

İstanbul Tarabya'da yıllardır kaba inşaat halinde bulunan 27 katlı binaya yapı izni dışındaki ek olarak yapılan inşaat belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Boğaziçi'ni boydan boya gören bu otelin yapımı için ilk ruhsat, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 1989’da alındı. Ancak 1995’te inşaat sahibi iş insanı İsmet Uran öldürüldü. Cinayetin ardından 9 yıl boyunca ağır aksak ilerleyen inşaat 2004’te tamamen durdu.

Yaklaşık bir yıl önce kaba inşaat, otele dönüştürülmeye başlandı.

30 yıldır süren imar tartışmasında yıkım kararı çıktı - 1

Binanın otele döndürülmesiyle ilgili izin olmadığı gerekçesiyle de dava açıldı. İdare Mahkemesi, Sarıyer Belediyesi’ni haklı bulup yürütmeyi durdurdu.

İnşaat sahipleri konuya ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada tüm yasal izinlerin alındığını ve binanın yapılan deprem testinde sağlam çıktığını vurguladı.

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