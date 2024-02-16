32 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

Zonguldak'ta 5 ayrı hırsızlık suçundan yargılanırken tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden Serkan Y. hakkında geçen yıl şubat ayında 32 yıl 2 ay hapis cezası verildi.



Hakkında arama kararı çıkarılan hükümlü için Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yakalama çalışması başlattı.



Ekipler, zanlıyı sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı’nda kaçarken yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi, işlemlerinin ardından tekrar polis merkezine götürüldü.

