35 yıl hapis cezasıyla aranan adam dağda yaşadığı çadırda yakalandı

Karaman’da 22 farklı suçtan aranıp, 35 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Bucak, Konya’da dağlık bir bölgede yaşadığı çadırda yakalandı. Gözaltına alınan Budak, işlemleri için adliyeye sevk edildi.

35 yıl hapis cezasıyla aranan adam dağda yaşadığı çadırda yakalandı

’da hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan adam, dağlık bölgede yaşadığı çadırda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ilde hırsızlık yapan ve 22 farklı suçtan aranan Muhammet Bucak’ın, ’nın Derebucak ilçesi Çamlık mevkisindeki bir çadırda kaldığı yönünde bilgi aldı.

35 yıl hapis cezasıyla aranan adam dağda yaşadığı çadırda yakalandı - 1

Dağlık bölgeye giden ekipler, Bucak’ı kaldığı çadırda yakaladı.

Bucak’ın gözaltı sırasında polislere, “Size zahmet kapıyı kapatıverirseniz; köpek gelebilir.” demesi dikkat çekti.

Hakkında kesinleşmiş 35 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası da bulunan Bucak, Karaman’a getirilip, adliyeye sevk edildi.

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