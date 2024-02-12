4 günlük buzağıya bagajda tedavi

Sivas'ta bir besici hastalanan 4 günlük buzağısını aracının bagajında veterinere götürdü. Bagajda serum takılan buzağı kısa sürede kendine geldi.

4 günlük buzağıya bagajda tedavi

Sivaslı besici hastalanan buzağısını otomobilin bagajında veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Ömer Çiftçi, 4 günlük buzağısı üşütüp hastalanınca otomobilinin bagajında buzağıyı veterinere götürdü.

4 günlük buzağıya bagajda tedavi - 1

Veterinerde tedavisi yapılan buzağıya bagajda serum takıldı aynı zamanda güneşte kalması sağlandı.

Bagajda hem güneşlenen hem de sahibinin parmağını emen buzağı yüzleri gülümsetti.

Bir süre bagajda güneşlenen baygın haldeki buzağı serumun bitmesini ardından kendine gelerek ayaklandı.

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