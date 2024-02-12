4 günlük buzağıya bagajda tedavi

Veterinerde tedavisi yapılan buzağıya bagajda serum takıldı aynı zamanda güneşte kalması sağlandı.



Bagajda hem güneşlenen hem de sahibinin parmağını emen buzağı yüzleri gülümsetti.

Bir süre bagajda güneşlenen baygın haldeki buzağı serumun bitmesini ardından kendine gelerek ayaklandı.

