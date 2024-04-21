4 ilde DAEŞ operasyonu: 36 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ terör örgütüne yönelik 4 ilde Bozdoğan-27 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. 36 şüpheli yakalanırken operasyonda birçok tüfek, tabanca ve dijital materyale el konuldu.

4 ilde DAEŞ operasyonu: 36 gözaltı
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Son dakika haberi!  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından DAEŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını duyurdu.

İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen Bozdağan-27 operasyonunda 36 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu, pompalı tüfekler, uhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile birçok dijital materyale el konuldu.

"DEVAM EDECEĞİZ"

Yerlikaya, paylaşımında "Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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