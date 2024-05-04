Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Asb. Ata Göçmen'in şehit olduğunu duyurdu.

Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Asb. Ata Göçmen'in olduğunu duyurdu. 

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe operasyonu bölgesinde, 03 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi. 

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Ata Göçmen için taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu - 1
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