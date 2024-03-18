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4 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 1'i asker 8 gözaltı

Samsun merkezli 4 ilde ''kripto para yatırım'' adıyla sahte internet sitelerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1'i asker 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

4 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 1'i asker 8 gözaltı

'da polis ekipleri, ''Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'' suçunu işledikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kripto para yatırım şeklinde sahte internet sitelerinden dolandırıcılık yapan 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Manisa'da 4, Adana'da 2 ve Isparta'da yakalanan 1 şüpheli, Samsun'a getirildi.

Ankara'da yakalanan ve asker olduğu öğrenilen 1 şüphelinin ise ifadesinin orada alınacağı öğrenildi.

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