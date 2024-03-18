4 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 1'i asker 8 gözaltı

Samsun'da polis ekipleri, ''Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'' suçunu işledikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kripto para yatırım şeklinde sahte internet sitelerinden dolandırıcılık yapan 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Manisa'da 4, Adana'da 2 ve Isparta'da yakalanan 1 şüpheli, Samsun'a getirildi.

Ankara'da yakalanan ve asker olduğu öğrenilen 1 şüphelinin ise ifadesinin orada alınacağı öğrenildi.

