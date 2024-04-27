Ordu'da gezi vapurunda yangın

Ordu'nun Ünye ilçesinde tersanede bakım yapılan gezi vapurunda çıkan yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangın sonrası vapur kullanılamaz hale geldi.

Ordu'da gezi vapurunda yangın

'nun Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’ndeki Ünye Limanı'nda bakım yapılan gezi vapurunda çalışma esnasında yangın çıktı

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

kısa sürede büyüdü, bölgeyi dumanlar kapladı, alanda güvenlik önlemleri alındı.

Ordu'da gezi vapurunda yangın - 1

İtfaiye ekipleri, vapurun farklı noktalarına sıçrayan yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangın sonrası vapur kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da gezi vapurunda yangın - 2

Öte yandan Ünye Limanı’nda 18 Nisan tarihinde çimento yüklü bir geminin kaptan köşkünde yangın çıkmış, 1 vatandaş dumandan etkilenmişti.

Ordu'da gezi vapurunda yangın - 3

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