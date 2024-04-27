Ordu'da gezi vapurunda yangın

Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’ndeki Ünye Limanı'nda bakım yapılan gezi vapurunda çalışma esnasında yangın çıktı
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede büyüdü, bölgeyi dumanlar kapladı, alanda güvenlik önlemleri alındı.
İtfaiye ekipleri, vapurun farklı noktalarına sıçrayan yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Yangın sonrası vapur kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan Ünye Limanı’nda 18 Nisan tarihinde çimento yüklü bir geminin kaptan köşkünde yangın çıkmış, 1 vatandaş dumandan etkilenmişti.
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