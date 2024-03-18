4 ilde "Mahzen-12" operasyonu: 22 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma ekipleri tarafından "Mahzen-12" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.



Operasyonlarda Van'da düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü Seyithan Durdu'nun, Gaziantep'te nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun, Kırklareli'nde nitelikli dolandırıcı suç örgütü Doğan Sabuncu'nun elebaşılığını yaptığı 3 yarı organize suç örgütü çökertildi.



Yerlikaya, operasyonlarda 22 şüphelinin yakalandığını da duyurdu.



Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale, suçtan elde edildiğini değerlendirilen çok sayıda altın, döviz ve Türk Lirası'na el konuldu.

Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4️⃣ ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-12" operasyonlarında;

❗Van'da Seyithan Durdu'nun (Düzensiz göçmen Kaçakçısı Organize Suç Örgütü),

❗️Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu’nun (Nitelikli Dolandırıcı Organize Suç… pic.twitter.com/jeSQQkOQWi — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2024 NTV’yi sosyal medyadan takip edin