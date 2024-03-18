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4 ilde "Mahzen-12" operasyonu: 22 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak "Mahzen-12" operasyonunda 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini ve 22 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

4 ilde "Mahzen-12" operasyonu: 22 gözaltı

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma ekipleri tarafından "Mahzen-12" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda Van'da düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü Seyithan Durdu'nun, Gaziantep'te nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun, Kırklareli'nde nitelikli dolandırıcı suç örgütü Doğan Sabuncu'nun elebaşılığını yaptığı 3 yarı organize suç örgütü çökertildi.

Yerlikaya, operasyonlarda 22 şüphelinin yakalandığını da duyurdu.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale, suçtan elde edildiğini değerlendirilen çok sayıda altın, döviz ve Türk Lirası'na el konuldu.

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