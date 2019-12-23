4 yaşındaki Berra'nın vücuduna 100 saçma isabet etti

Nevzat Köse ve 4 yaşındaki kızı berra, 29 Kasım'da yolda yürürken motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Başından ve sırtından yaralanan berra ile dizlerinden yaralanan Nevzat Köse, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Olayda küçük kızın vücuduna 100 saçma isabet etti.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yaklaşık 200 kemaranın incelenmesiyle kimliği belirlenen 2 zanlı, gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki sorgularında Nevzat Köse ile trafikte tartıştıkları için ateş açtıklarını söyledi. Adliye'ye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

