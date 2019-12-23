4 yaşındaki Berra'nın vücuduna 100 saçma isabet etti

Mersin'de yaklaşık 1 ay önce baba ve kızına sokakta av tüfeğiyle ateş açan zanlılar yakalandı. Küçük kızın vücuduna 100 saçma isabet eden saldırının trafik tartışması yüzünden yapıldığı öne sürüldü.

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Nevzat Köse ve 4 yaşındaki kızı berra, 29 Kasım'da yolda yürürken motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Başından ve sırtından yaralanan berra ile dizlerinden yaralanan Nevzat Köse, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Olayda küçük kızın vücuduna 100 saçma isabet etti.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yaklaşık 200 kemaranın incelenmesiyle kimliği belirlenen 2 zanlı, gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki sorgularında Nevzat Köse ile trafikte tartıştıkları için ateş açtıklarını söyledi. Adliye'ye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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